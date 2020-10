Oranjeboulevard Den Bosch: 1000 vierkante meter meer groen, 1600 vierkante meter minder asfalt

stadsgezicht Oude lantaarns met modern licht in Bossche binnenstad

10:21 DEN BOSCH - Elf ruim 80 jaar oude lantaarns laten sinds kort in de Bossche binnenstad modern licht schijnen. De koperen kappen zijn gerestaureerd en voorzien van ledverlichting. Ze zijn te vinden aan de Smalle Haven, Lepelstraat en Molenstraat. In totaal zijn in de gemeente 32.000 lantaarnpalen.