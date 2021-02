Oranjecomité Nuland worstelt met coronavirus: ‘In een tijd als deze moeten we vernieuwen’

NULAND - Zijn oer-Hollandse activiteiten als spijkerpoepen en een vrijmarkt nog wel van deze tijd? Volgens het Oranjecomité in Nuland mag het allemaal wel wat moderner. Het is bezig om de activiteiten op Koningsdag nieuw leven in te blazen. Maar hoe doe je dat in de huidige coronacrisis?

Het Oranjecomité in Nuland is druk bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag dit jaar, maar helaas is er in deze coronatijd niets met zekerheid te zeggen. ,,Voor ons is nog onduidelijk welke activiteiten er wel en niet door kunnen gaan. Dat hangt volledig af van de besmettingscijfers als het zover is”, vertelt Gert-Jan van der Dussen, penningmeester bij het Oranjecomité in Nuland. En dan kampt het comité ook nog eens met een ander probleem. ,,Er is steeds minder animo voor onze activiteiten. Dat merken we aan het aantal deelnemers, maar ook aan het aantal vrijwilligers dat wil helpen met de voorbereidingen.”

Groepsactiviteiten zitten er dit jaar waarschijnlijk niet in, toch hoopt Van der Dussen dat het virus het feest niet voor het tweede jaar op rij verpest. ,,Vorig jaar konden de activiteiten helaas niet doorgaan. Dit jaar hopen we door creatief te zijn toch iets te organiseren.”

Vernieuwen

,,We willen vernieuwen”, zegt Van der Dussen. ,,We zijn laatst met alle Oranjecomités in Den Bosch in gesprek gegaan over hoe we het willen gaan aanpakken met Koningsdag dit jaar. Daarbij lag natuurlijk de focus op vermijden van groepsvorming. Denk aan activiteiten als onlinespeurtochten. Door dit soort vernieuwingen kunnen we toch iets organiseren.” Verder kan Van der Dussen niet veel kwijt over eventuele activiteiten op Koningsdag. ,,Het is, zoals ik al eerder zei, even afwachten hoe de vlag er bij hangt op 27 april qua besmettingen.”

Van der Dussen sluit niet uit dat online-activiteiten ook na de coronacrisis gewoon op de agenda van het Oranjecomité blijven staan. ,,Als we daarmee de jeugd kunnen trekken is het zeker voor herhaling vatbaar, maar als er meer vraag is naar ouderwets eierenwerpen dan voeren we dat net zo graag weer in.”

Minder animo

Naast het feit dat het coronavirus een probleem is, heeft het Nulandse Oranjecomité last van teruglopende interesse. Van der Dussen ziet niet veel meer terug van de grote groepen mensen die ooit op de activiteiten afkwamen. ,,Het heeft denk ik te maken met een nieuwe generatie. Ten eerste gaan jongeren tegenwoordig liever naar een groot festival dan naar een lokale activiteit. Ten tweede is ook de oudere generatie wat beter geïnformeerd via social media. Hierdoor hebben ze meer keuze in activiteiten voor op Koningsdag.”

Ideeën zijn welkom

Het Oranjecomité is nog steeds op zoek naar ideeën voor activiteiten binnen de Nulandse gemeenschap, vertelt Van der Dussen. Volgens hem loopt het nog niet storm. ,,We hebben ongeveer twee weken geleden een advertentie in ons gemeenschapsblad gezet. Daar hebben we helaas nog weinig reacties op. Wel heeft een vrijwilliger gemeld dat hij enthousiast is over ons plan om te vernieuwen en graag mee wil denken.”