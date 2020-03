Oranjekade Festival wordt groter dan ooit na vertrek Kingsland uit Den Bosch

Op de Tramkade zijn met Koningsdag vier podia te vinden. Dit komt doordat de Tramkade, Van Aken in het Werkwarenhuis en De Bossche Brouwers de handen ineen hebben geslagen. ,,Samen kun je meer dan alleen", stelt Nils Dierx van het organiserende Van Zuid Events. ,,Nadat Kingsland aangaf te verhuizen, bleef Oranjekade Festival als laatste festival over. Dus dan wil je iets goeds neerzetten.”

Toen Kingsland in januari aangaf dit jaar niet in Den Bosch te zullen zijn, gaf wethouder Mike van der Geld aan zich geen zorgen te maken. ,,Er komt hoogstwaarschijnlijk ook een nieuw jongerenfestival, elders in de stad. Maar meer kan ik daar nog niet over zeggen omdat het ook aan de organisator is om daarover te communiceren", vertelde hij toen. Of hij op Oranjekade Festival doelde, kon de gemeente dinsdagmiddag niet zeggen.