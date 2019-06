Organisatie WK handboogschieten parkeert Formule 1-bolide Max Verstappen in Den Bosch

Vught bouwt ‘veertig procent’ betaalbare woningen

12:46 VUGHT - Er is eindelijk duidelijkheid over de woningbouw in Vught. Op de locaties Molenven, Rozenoord, Kernfase 2 Cromvoirt, De Baarzen en Vught centrum zuid (De Wieken) worden deze bestuursperiode 147 nieuwe woningen gebouwd. Deze nieuwe plannen worden verdeeld in veertig procent betaalbare woningen (max 250.000 euro), veertig procent middelduur (max 400.000 euro) en twintig procent duur (vanaf 400.001 euro).