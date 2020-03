Organisaties Kindervakantieweken in regio wikken en wegen ‘Rosmalen afgelast met tranen in de ogen’

ROSMALEN, VUGHT, BRUCHEM - ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan. De vrijwilligers hadden tranen in de ogen”, zegt voorzitter Michiel Houdijk van SJV Rosmalen. De kindervakantieweek in Rosmalen half augustus gaat ook al niet door.

,,Op rationele gronden en gevoel”, legt Houdijk uit. ,,De inschrijving voor kinderen en vrijwilligers zou deze week starten. Niet juist om mensen te vragen verplichtingen voor augustus aan te gaan. Ze hebben in deze tijd andere zorgen. We organiseren iets leuks. Vonden het niet gepast om daar nu als ‘vrolijke bij’ doorheen te vliegen.”

‘Nu niet verantwoord’

De vraag is ook of we de kindervakantieweek financieel en organisatorisch voor elkaar krijgen als we pas rond 1 juni ‘ja’ zouden horen. Ga je verplichtingen aan voor driehonderd of elfhonderd kinderen zoals vorig jaar? Een kindervakantieweek is nu niet verantwoord.”

De kinderen mochten vorig jaar bij Jeugd Aktief overnachten.

Kindervakantieweek ‘Jeugd Aktief ‘ in Vught besluit volgende week. ,,Er zijn nog vraagtekens over de kosten”, aldus voorzitter Sander Pieters . ,,Maar ook over de band met onze jonge vrijwilligers. Het zou zomaar kunnen dat jongeren hun vakantie anders gaan invullen. Twee jaar is lang als er geen contact is.”

Volgens Pieters is het waardevol de jeugd iets leuks aan te bieden. ,,Als het kan gaat het in augustus 2020 door. ,,We hopen op een mooie week. Er is de kinderen al genoeg afgepakt in deze periode. Maar niemand weet wat we nog voor de boeg hebben.”

Vakantiebijbelweek Bruchem

,,We zijn al voorzichtig gestart met de voorbereidingen op de Vakantiebijbelweek in Bruchem”, zegt Annemarie Bragt van de organisatie. ,,Iemand is het liedboek aan het maken. We hebben al wat verhalen uitgezocht. We weten wat we moeten doen. Dat kan ook op het laatste moment.”