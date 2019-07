Organisatoren Smèrrig festival in Den Bosch laten feestje niet verpesten na 'bezoekje' gemeente

"Wow, wat een spektakel! Het is lang geleden dat ik zo'n vet en gemoedelijk feest in Den Bosch heb meegemaakt. De mensen die beweren dat deze stad op sterven na dood is, moeten hiernaartoe komen", glundert 'boswachter' Sven van Boekel die als DJ bekendheid geniet onder de naam Keilenbakkie. Op de mainstage is een andere Bosschenaar bezig om het publiek compleet in vervoering te brengen: Mental Theo, pseudoniem voor Theo Nabuurs (54). Niet zijn hedendaagse repertoire, waaronder hardstyle en happy hardcore, wordt de ruimte in geslingerd. De focus is ditmaal volledig gericht op old school hiphop, feitelijk z'n oude liefde. De enthousiaste MC Jordan Frederica weet het vuurtje nog wat extra aan te wakkeren.