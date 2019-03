Organisatoren WK handboogschieten sluiten contract met horeca Bossche Parade

Jazz in Duketown

Volgens hem zijn over de horeca-rechten ook afspraken gemaakt met de Stichting Jazz in Duketown dat tijdens het WK wordt gehouden op de Parade. ,,Tijdens Jazz in Duketown is er door de WK-tribunes wat minder ruimte voor extra bars. Maar het WK is natuurlijk een mooi evenement waardoor heel wat mensen naar Den Bosch en de Parade komen’’, aldus Kuenen.