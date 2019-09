OSC’45 verzet vriendjes- en vriendinnetjesdag

Steekspel rond Haarendael is minder vinnig

10:03 HAAREN - Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat aloude gezegde lijkt van toepassing nu de gemeente toestaat dat tijdelijke bewoners het landgoed Haarendael in Haaren betrekken om het te 'bewaken’. Want: het historische complex is al deels in de as gelegd door een grote brand afgelopen weekeinde. Eigenaar Wim Vugts uit Haaren zint al jaren op die sociale controle en hekelde regelmatig de traagheid van de gemeente. Maar die wijst elke verantwoordelijkheid voor het onheil categorisch af.