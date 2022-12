Oud-basketbalprof Chatilla is bijna elke avond op tv: ‘Voor negativiteit heb ik geen tijd’

met video + update Betonmixer kantelt op de N65 bij Cromvoirt, weg inmiddels weer open

CROMVOIRT - Op de N65 bij Cromvoirt is vrijdagmiddag een betonmixer van een vrachtwagen gekanteld, dat meldt de ANWB. De weg was lange tijd afgesloten. Het overige verkeer werd omgeleid via Eindhoven (A58, A2). De weg was rond 20.00 uur weer open.

23 december