Oud CDA-raadslid en ‘groene baret’ Henk Buiteman uit Vught overleden

Celstraf voor man (58) die zijn moeder (83) thuis heeft gedood: ‘Brute daad’

13:52 DEN BOSCH - Voor het doden van zijn Rosmalense moeder (83) is een 58-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. De vrouw werd op 12 februari thuis aangetroffen door agenten. Zij konden door de verwondingen aan haar hoofd niet vaststellen of het ging om een man een vrouw. Zij was doodgeslagen. Er was 12 jaar celstraf geëist.