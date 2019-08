Oud-clubarts FC Den Bosch en chirurg Arnold van der Vliet overleden

Van der Vliet, die oorspronkelijk uit Oldenzaal kwam, begon zijn carrière na de militaire dienst in 1969 als chirurg in het ziekenhuis in Den Bosch. In 1970 begon hij echter als chirurg in Waalwijk, waar hij tot zijn pensionering in 1995 werkte. Door zijn liefde voor sport kwam hij als clubarts al snel bij BVV terecht.