Oud-eigenaar Van der Wallen uit Vught heeft geen interesse in terugkopen van ‘zijn’ Bossche zegeltjesbedrijf

DEN BOSCH/VUGHT - Robert van der Wallen, oud-eigenaar en oprichter van het Bossche BrandLoyalty, heeft geen interesse om het weer over te nemen indien de huidige eigenaar het verkoopt. Het Amerikaanse Alliance Data Systems (ADS) zou BrandLoyalty willen verkopen. Indien het zo ver mocht komen, is Van der Wallen, niet geÏnteresseerd, zo meldt hij desgevraagd.

De verkoopplannen worden gemeld door het Financieele Dagblad. Dat baseert zich op informatie uit ‘bancaire kringen’ rondom ADS, bedenker van het Air Milesprogramma. Volgens het FD bevinden de mogelijke verkoopplannen zich nog in een pril stadium. Er is nog geen bank gezocht om het verkoopproces te leiden. ADS, dat zich in dezelfde branche begeeft, kocht eind 2013 een meerderheidsbelang in BrandLoyalty. De Amerikanen houden nu echter de activiteiten tegen het licht onder druk van de activistische aandeelhouder ValueAct.

Miljard

Van der Wallen uit Vught verkocht BrandLoyalty eind 2013 aan ADS. Dat Amerikaanse concern wilde met het Bossche bedrijf de thuismarkt veroveren. De verkoop van de Bossche onderneming ging in stapjes. Van der Wallen zou bij goede resultaten steeds meer betaald krijgen. Naar verluidt zou Van der Wallen, die na de verkoop nog tot 2017 intensief betrokken was bij BrandLoyalty, een bedrag van ruim een miljard euro hebben opgestreken.

Van der Wallen zegt dat hij (nog) niet vernomen heeft dat BrandLoyalty te koop staat. Wel zegt hij desgevraagd geen interesse het weer te kopen wanneer het in de etalage komt te staan. Bij BrandLoyalty is geen commentaar te verkrijgen op de mogelijke verkoop. Ook het Amerikaanse ADS, genoteerd aan de beurs in New York, zegt geen ‘nadere’ informatie te kunnen verstrekken. Volgens het FD is ADS zich sterk aan het vereenvoudigen, onder druk van ValueAct.

Hoewel bij de buitenwacht vooral bekend als sponsor van schaats- en wielerploegen, kent vrijwel iedereen producten van BrandLoyalty. Het bedenkt, ontwikkelt en verkoopt promotie-acties en loyaliteitsprogramma’s voor met name supermarkten en winkelketens. Klanten kunnen sparen voor bijvoorbeeld messensets, voetbalkaartjes, pannensets of serviezen. Het is met ruim 700 medewerkers actief in meer dan 25 landen. Het hoofdkantoor van BrandLoyalty staat in Den Bosch, maar het heeft over de hele wereld vestigingen.

Bernardus

Van der Wallen, geboren in Vlierden, heeft inmiddels belangen in verschillende bedrijven. Zo is hij eigenaar van golfbaan Bernardus in Cromvoirt, waar hij naar verluidt zo'n 50 miljoen euro in heeft gestoken. Ook heeft hij belangen in een Amerikaanse wijngaard en stak hij geld in diverse bedrijven en vastgoed. Via zijn investeringsmaatschappij 3RS had hij ook tweederde van de aandelen van kappersketen BrainWash in bezit. Twee jaar geleden werd BrianWash overgenomen door het Franse kappersbedrijf Provalliance Group.

