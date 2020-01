Oud en nieuw kan in Brakel ook een feestje zijn: jaarwisseling in ‘hotspot’ rustig verlopen

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Een flink gaslek op de Markt en een brand bij basisschool Oberon aan de Waalstraat in Den Bosch, vernielingen op het station van Vught, enkele auto- en caravanbranden in onder meer Empel, Hedel en Den Bosch en tientallen kleinere incidenten in de Bommelwaard. De oogst van een nachtje oud en nieuw in de regio.

Naast de feesttent bij de Wielaag in Brakel staat een bord met de tekst: ‘Niks in d'n braand, feest opt laand’. ,,Of dat gelukt is? We hebben vannacht nul calamiteiten of opstootjes gehad”, aldus organisator Fabian de Leeuw van Weenen. ,,Er zijn altijd wel brandjes. Dit keer een stuk minder dan afgelopen jaren. We willen eind 2020 graag op herhaling.”

Oorlogsgebied

Vriendinnen Jacquelien en Rinske uit Brakel zijn twee van de ruim driehonderd jongeren die gisternacht het feestje bezochten. Ze vertrekken rond half zes. ,,Vorig jaar moesten we de vlammen omzeilen om heelhuids thuis te komen”, herinnert Rinske zich. ,,Brakel leek op een oorlogsgebied.” Jacquelien: ,,Overal vuur; het was dramatisch. We hopen straks als het licht wordt dat dit keer alles in Brakel wel heel is gebleven.”

Volledig scherm Feesten in Brakel in plaats van brandjes stoken. © Bart Meesters

Arné Versteeg staat even buiten de feesttent. ,,Carbid schieten en de vuurwerkshow zijn leuk, maar de sensatie van het autobanden en pallets ‘stoken’ is een traditie”, zegt hij. ,,Er was niets te doen in het dorp. Je moet hier toch wat tijdens de jaarwisseling?" De vriendengroepen die dit feestje hebben georganiseerd, regelden veel spulletjes voor de brandjes afgelopen jaren.

Caravan in brand

Er komen wel meldingen van brandende autobanden, pallets, wrakken uit onder meer Poederoijen, Nederhemert, Bruchem, Gameren en Hedel. Omwonenden van het parkeerterrein aan de Voorstraat zien daar hoe de brandweer rond één uur een caravan vol autobanden blust.

Volledig scherm Caravan in brand in Hedel. © Bart Meesters / Meesters Multi Media

,,Het is dinsdag al om kwart voor negen begonnen”, aldus een boze vrouw die anoniem wil blijven. ,,Zoals vandaag is het hier in al die jaren nog nooit geweest.” Volgens de omstanders moeten vooral ‘die harde knallers’ verboden worden. Ze vinden dat het vuurwerk beter afgestoken kan worden op één centrale plek.

Volledig scherm Troep van de jaarwisseling wordt verwerkt op de gemeentewerf in Gameren, van de gemeente Zaltbommel. © Bart Meesters

Flink raak

Bij de gemeentewerf in Gameren houdt coördinator Henry Janssen van de gemeentelijke buitendienst in Zaltbommel contact met twee ‘knijperwagens’ die smeulende wrakken, autobanden en andere rommel opruimen. Hij maakt rond half vijf een eerste balans op. ,,Veertien meldingen tot nu toe. Daar komen er nog wel een paar bij. Onze knijpwagens kunnen het makkelijk aan”, zegt hij. ,,Dat was afgelopen jaren wel anders. We hebben tijden gehad dat we het niet aangereden konden krijgen. Het valt tot nu toe mee.”

Volledig scherm Container met vuurwerkresten in brand gevlogen in Vught. © Bart Meesters

In Vught is het wel flink raak. Onbekenden veroorzaken rond middernacht een flinke ravage op het station. De vitrines en lichtbalken in de tunnel onder het spoor zijn waarschijnlijk met zwaar vuurwerk opgeblazen. Op het perron werden een ticketautomaat en enkele ruiten vernield. Een woordvoerder van NS reageert woedend. ,,We gaan kijken of we kunnen achterhalen wie dit gedaan heeft.”

Volledig scherm Ravage bij station Vught. © Bart Meesters

Gaslek Den Bosch

De Markt in Den Bosch is om twaalf uur in de nacht gedeeltelijk afgesloten vanwege een gaslek. Het gebied wordt bewaakt door de politie. Vuurwerk in één van de putten veroorzaakte waarschijnlijk een gaslek dat na middernacht door Enexis gedicht werd.

Honderden mensen in de stad worden door Casper, Pieter en Niek getrakteerd op flinke vuurpijlen. ,,We hebben de politie gevraagd of het mocht bij het gaslek”, zegt Casper. ,,Het was geen enkel probleem. Misschien voor de laatste keer omdat afsteken van vuurwerk misschien wordt verboden. Dan was dit mooi meegenomen. We hebben genoten.”