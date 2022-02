Oud-gynaecoloog Bosch ziekenhuis verwekte kinderen bij patiënten

D66 Den Bosch: Studieplek­ken in de Raadskel­der en op meer bijzondere locaties

DEN BOSCH - In alle rust op een mooie plek in Den Bosch met de neus in de boeken of achter de computer. D66 wil studieplekken op bijzondere locaties. De leegkomende Raadskelder onder het stadhuis zou een mooi begin kunnen zijn.

5 februari