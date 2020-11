Oud-huisarts Harrie Damen (84) overleden

Als jongste uit een gezin met tien kinderen uit de Brugstraat werd Harrie Damen na vier jaar van het Sint-Janslyceum gestuurd en belandde hij uiteindelijk als stuurman op de grote vaart en voer over alle oceanen. Als een hernia hem geen parten was gaan spelen, was zijn arbeidzame leven misschien wel op een vrachtschip geëindigd.

Horeca Jeroen Boschexpositie

Harrie Damen moest met een slechte rug wat anders op de wal. Hij organiseerde in 1976 de horecavoorzieningen bij de eerste grote Jeroen Boschexpositie in Den Bosch. Maar koos toch voor een studie. Het werd medicijnen in Nijmegen. Niet eens omdat hij het als een late roeping zag; meer uit pragmatisme, er was werk genoeg. Een van zijn stages liep hij in een huisartsenpraktijk in Den Bosch-West en hij ging er eigenlijk nooit meer weg. Bleef zo 26 jaar huisarts in Gezondheidscentrum-West aan de Koenendelseweg. En was daar thuis onder de gewone Bosschenaren. Tot aan zijn afscheid in 2003.

Sinterklaas en Bamberger

Harrie Damen vervulde in zijn geboortestad verschillende maatschappelijke functies: hij was vijf jaar stadssinterklaas, voorzitter van de Federatie van Carnavalsverenigingen in Oeteldonk, initiatiefnemer van het Groot Oeteldonks Koor en zat in de gemeentelijke Evenementencommissie. En tot aan hun laatste optreden in 1995 vervulde hij de rol van den Ursten Boer de beste in hete illustere duo met Diny van Rixtel als Zoete Lieve Gerritje. Als lid van de Bambergers organiseerde hij de grote bridgedrive met carnaval. ,,Zelfs dit jaar nog", zegt zijn zoon David. ,,Maar zijn gezondheid was de laatste jaren broos. Hij is geopereerd en die ingreep was niet goed gegaan. Aan de gevolgen daarvan is hij uiteindelijk overleden.”

Dinsdag 17 november is het afscheid van Harrie Damen in besloten kring.