Oud ijzer ophalen levert harmonie en school mooie cent op; gemeente wil dat inzameling stopt

Zoveel water werd zelfs het zwembad te veel: Kwekkels­tijn in Rosmalen dicht door waterscha­de

ROSMALEN - Het kwam met bakken uit de lucht zondag, ook in Rosmalen. Het riool raakte op sommige plekken overbelast, het water op de straten kon niet meer weg. Bij zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen liep het zo de kelder in. En laat dat nou juist de plek zijn waar alle technische installaties staan. ,,Dit loopt misschien wel in de tonnen.”

6 juni