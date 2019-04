Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw spreekt tijdens dodenherdenking Nationaal Monument Kamp Vught

Quote Toen de oorlog in Nederland uitbrak, vond ik dat eigenlijk doodgewoon Jan Terlouw, Oud-politicus en schrijver De herdenking begint om 14.00 uur met een welkomstwoord door directeur Jeroen van den Eijnde. Daarna is het woord aan oud-gevangene Ernst Verduin (1927). Hij was in de oorlog gevangen in de kampen van Vught, Westerbork, Auschwitz en Buchenwald. Na zijn pensioen gaf hij honderden gastlessen aan scholieren en schreef het boek ‘Over leven’ over de oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Hij verloor vele familieleden, onder wie zijn zusje Wanda die met de beruchte kindertransporten vanuit Kamp Vught naar Sobibor werd gedeporteerd.

Terlouw was acht jaar toen de oorlog uitbrak. ,,Ik weet nog heel goed dat bij ons thuis op 10 mei 1940 de héle dag de radio aan stond. De jaren daarvoor vertelden mij ouders over de Eerste Wereldoorlog. Die was nog zo dichtbij, pas twintig jaar daarvoor. Toen de oorlog in Nederland uitbrak, vond ik dat eigenlijk doodgewoon. ‘Mensen voeren oorlog’, dacht ik in mijn kindertijd.”

Terlouw schreef het jeugdboek ‘Oorlogswinter’ om aan zijn eigen kinderen door te geven wat hij had meegemaakt, zonder dat die periode als een spannende tijd vol avontuur zou overkomen.

Kranslegging

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Evie McEwan, begeleid op piano en gitaar. Ze is student aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Famke Allaart (15) uit Lelystad draagt haar gedicht ‘Vandaag en morgen’ voor; zij is een van de winnaars van de wedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ook het Vughtse Gilde Sint Catharina geeft weer acte de prèsence. Na twee minuten stilte leggen vertegenwoordigers van oud-gevangenen en andere betrokken organisaties een krans. Hierna volgen ambassadeurs en afgevaardigden van verschillende landen en overheden. Bezoekers worden uitgenodigd voor het defilé, waarbij men bloemen bij de asputten naast het crematorium van Kamp Vught kan leggen.

Vanwege de grote belangstelling worden gratis pendelbussen ingezet. Bezoekers kunnen gratis parkeren bij het strandbad De IJzeren Man. Het programma wordt rond 15.15 uur afgesloten. De entree is op 4 mei vrij.

Bevrijdingsdag met zandtekenaar

Tijdens bevrijdingsdag zondag 5 mei brengt zandtekenaar Monique Groffen meerdere keren de voorstelling ‘Verlicht’. Op een groot scherm maakt zij met een schepje zand een mooi verhaal. De toegang tot deze voorstelling is inbegrepen bij de entreeprijs. De tentoonstelling ‘Als muren konden spreken’ over Kamp Vught in en na de oorlog in barak 1B is extra geopend t/m 5 mei van 12.00 tot 17.00 uur.

Einde van vaste expositie over Kamp Vught