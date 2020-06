Oud-PTT-directeur en -voorzitter stichting October 1944 Herman Durville (85) en zijn vrouw Atty (86) overleden

DEN BOSCH - In Vught is op 85-jarige leeftijd Herman Durville overleden, oud-directeur van PTT Post en EKP Den Bosch.

Hij overleed bijna tegelijkertijd met zijn vrouw Atty, 86 jaar oud in Boswijk in Vught waar ze de laatste tijd woonden. Herman Durville was onder anderen jarenlang voorzitter van de stichting October 1944 in Den Bosch.

Net als zijn vrouw was Herman Durville geboren in Groningen. Hij maakte carrière bij PTT Post en koos er in 1979 uiteindelijk voor om in Den Bosch als directeur aan de slag te gaan. ,,Vooral omdat er bij deze functie ook woonruimte zat, heel belangrijk in die tijd", herinneert dochter Marlouke zich.

In Den Bosch was hij onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van het Expeditie Knoop Punt aan de Parallelweg. Als directeur was Durville ook voorzitter van de PTT harmonie, nu de Oude Post en betrokken bij de Postkwakers.

Herdenking bevrijding

Maar zijn maatschappelijke betrokkenheid was veel groter. Vanaf 1996 tot 2005 was Durville voorzitter van de stichting October 1944 die jaarlijks de herdenking van de bevrijding van Den Bosch organiseerde. Hij werd in 2005 opgevolgd door Pierre Kisters. ,,Herman heeft zich enorm ingezet voor de bevrijders van de stad", zegt Kisters. ,,En dat heeft hij altijd met veel plezier gedaan.”

Bossche Beiaardstichting

Durville was tevens actief in de oudervereniging van het Sint-Janslyceum, in wijkraad 't Ven in Rosmalen en als voorzitter van de Bossche Beiaardstichting. Durville was onderscheiden met de Ridderorde van Oranje Nassau.

,,Mijn vader was als Groninger zeer goed ingeburgerd in het Bourgondische Den Bosch", zegt Marlouke Durville. ,,En genoot van carnaval. Toen ze nog op Zuid woonden brachten de Postkwakers hem en andere oud-PTT-ers op carnavalszaterdag een aubade. Daar genoot hij van. Hij was de laatste jaren zwaar dementerend, maar we brachten hem nog elk jaar om van die muziek te genieten.”