Oud-raadslid Riet Ploegmakers-Aarts bereikt de honderd

,,Dat was toen onder meer in de tijd van de krakersrellen in Den Bosch”, zegt haar zoon Marcel Ploegmakers die zelf ook in de Bossche raad zit. ,,Mijn moeder zegt altijd gewoon blijven ademen. Dan gebeurt het vanzelf.”

Riet Ploegmakers-Aarts begon in 1955 in de Van Berckelstraat met ‘Sigarenmagazijn Muntelzicht’ nadat ze moest stoppen met haar werk bij de Belastingdienst. ,,Toen de kraakpanden in Den Bosch in de jaren 70 werden ontruimd is onze sigarenzaak door de politie beschermd. Mijn moeder had volkshuisvesting in haar portefeuille. Ze moest niets van die krakers hebben. Politiek zat en zit in de familie. Mijn opa oftewel haar vader Jo Aarts zat vanaf 1938 in de Bossche raad.” ,,Mijn moeder heeft in 1997 nog een Koninklijke onderscheiding gehad voor haar verdiensten in de Bossche samenleving”, aldus zoon Marcel. ,,Ze is onder meer tot haar 88ste levensjaar 23 jaar vrijwilliger bij de ontvangstgroep aan de balie in de Sint-Jan geweest.”