Oud-verzorger en fysiotherapeut Piet Hellemons (87) van Nederlands elftal overleden

Hellemons was eind jaren vijftig verzorger/fysiotherapeut bij voetbalvereniging BVV. En omdat het Nederlands Elftal in die periode ook in sportpark De Vliert trainde, ging hij ook voor Oranje aan de slag. ,,Piet was ook een fervent wielerliefhebber. Wij fietsten in die jaren overal naar toe. Zelfs naar het WK wielrennen in Luxemburg (1952)’', weet clubicoon van BVV Jan van Mil zich te herinneren.