Oud-wethouder Jo van den Berg (95) bleef maar gaan, ook buiten de politiek

In een appartement in Anthoniegaarde, met uitzicht op Sluis 0, overhandigt hij een document van zeven A4-tjes, door zijn dochter in augustus 2015 uitgetypt. Het is een opsomming van zijn activiteiten na zijn pensionering in 1990. Boven het document staat: ‘Embargo tot na mijn overlijden’. Jo van den Berg is zondag na een kort ziekbed op 95-jarige leeftijd overleden.