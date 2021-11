Oud-wethouder Joost van Roosmalen (77) overleden

BERLICUM - Joost van Roosmalen (77), oud-wethouder van Berlicum en later ná de herindeling in 1996 nog twee jaar van Sint-Michielsgestel, is overleden in zorgcentrum De Bongerd in Heeswijk. Daar verbleef hij de laatste tijd vanwege zijn gezondheidsproblemen. Van Roosmalen leed al langere tijd aan de ziekte Parkinson.

Wie er de laatste tijd op bezoek ging hoorde in plat ‘Balkums’ dat het niet goed ging met hem. ,,‘t Is gin klôte wèrt.” Hij vond het ook maar niks dat hij zijn oude dag, als geboren en getogen Berlicummer, in een ander dorp moest slijten.

Quote Kom hier maar eens zitten! Joost van Roosmalen, Oud-wethouder

Joost van Roosmalen was van het type niet lullen maar poetsen. De handen uit de mouwen steken. Dat stond soms wat haaks op zijn stappen in de politiek. Want ‘doen’ was vooral het werkwoord van Van Roosmalen. Meer dan praten over doen. Wie in zijn wethouderskamer op bezoek kwam, kreeg een plek aan een tafeltje naast hem. ,,Kom hier maar eens zitten en vertel het maar", ging het dan. En niet zelden kwam er direct boter bij de vis. Zoals het verzoek van Ed Mathijssen (huidige PPA-wethouder) die toendertijd bij hem kwam praten voor wat centen voor d'n Blaouen Beer, die een nieuwe carnavalswagen wilde bouwen, waarvoor het geld natuurlijk ontbrak.

Plein

Nog tijdens het gesprek had Van Roosmalen een timmerman geregeld en zo meer. Van Roosmalen was erg betrokken bij zijn Balkum. Hij werd onder meer voorzitter van de voetbalclub BMC, was parttime wethouder namens Aktie '74 en fulltime directeur van een school in Den Bosch. Als correspondent van deze krant schreef hij daarnaast stukken voor het Brabants Dagblad. Regiewerk en stukken schrijven voor toneel deed hij ook. Bij BMC kreeg hij zelfs een ‘Joost van Roosmalenplein’ bij de kantine.

PPA

Als wethouder namens de lokale partij Aktie ‘74 in Berlicum vond hij dat er in de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel een stevige lokale partij moest komen. Dit werd de PPA (Plaatselijke Politieke Alliantie), een samengaan van 5 lokale partijen uit Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Samenwerking

In 1995 vertelde Van Roosmalen: ,,Mijn idee daarbij was om een sterke lokale partij te vormen die een vertegenwoordiging kent uit alle kernen. Ik trok de kar samen met Henk Groetelaers uit Gestel en Harrie Maas uit Den Dungen. Door een goede verkiezingsuitslag (1996) lukte dat en werd ik samen met Harrie Maas wethouder in het nieuwe college namens de PPA. Het was fijn dat ook Berlicummer Servé Jansen wethouder bleef. Zo kreeg een goede samenwerking in het Berlicumse een vervolg in Gestel.”

in 1998 waren er nieuwe verkiezingen. Toen besloot Van Roosmalen de politiek vaarwel te zeggen na jaren van wethouderschap.



