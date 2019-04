Oude beuk in Lievevrouwepark Vught is ziek, onveilig en wordt gekapt

De SP Vught stelde recent schriftelijke vragen over het rooien van de boom. ,,De boom staat erg dicht bij La Couronne, het plan met idioot grote appartementen voor een belachelijk hoge prijs, dat momenteel gebouwd wordt", aldus de SP. ,,De mensen woonachtig rondom het Lievevrouwepark hebben een deskundige naar de boom laten kijken. Zijn oordeel is dat de boom weliswaar niet helemaal gezond meer is, maar dat er een langetermijnmeting nodig is om te bepalen of de boom inderdaad zo ziek is dat deze gerooid mag worden.”