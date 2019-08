Oude stoomloc's tussen Den Bosch en Tilburg

,,Unieke exemplaren uit de Baureihe 23. De laatste stoomlocomotieven, die tussen 1956 en 1958 in Duitsland zijn gebouwd'', aldus organisator Martijn Lankhaar. ,,De Duitse sneltreinlocomotief 01.1075 komt ook naar Den Bosch. Dat is die grote locomotief, ja.'' De treinen rijden zes keer op en neer. In Tilburg is in de Spoorzone ook een speciale modelspoor-tentoonstelling te zien. Nieuw is dat de locomotieven vanaf 16.00 uur tot 18.30 uur ook van dichtbij te bewonderen en te fotograferen zijn bij het Bossche station. ,,Je kunt ze dan bijna aanraken'', aldus Lankhaar.