Oude vuilnisbelt nooit goed afgedekt: troep komt tevoorschijn en waait in de rondte

De oude vuilnisbelt in de hoek Pepereind/Van Brederodelaan in Vught is in het verleden nooit goed afgedekt. Op plekken is de afdeklaag zo dun dat er allerlei troep tevoorschijn komt en in de rondte waait. Ook wortels van omgewaaide bomen brengen het vuil weer aan de oppervlakte, met alle milieugevolgen van dien.