Oudere man in water gevallen in centrum Den Bosch, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Bosschena­ren: neem je rotzooi mee en laat het park netjes achter, alsje­blieft

16:00 Za. 16 mei. Is het lekker weer en wil je naar het park? Prima, neem alleen dan wel je rotzooi mee terug. Parken in Den Bosch worden omgetoverd tot vuilnisbelten en dat is doodzonde.