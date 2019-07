Ouderen- en thuiszorg bundelen krachten in zomer

Personeelskrapte in de zorg is een srtcutureel probleem, maar openbaart zich juist in vakantietijd. Daarom hebben de zorgorganisaties ‘besloten om een gezamenlijk signaal af te geven’, zegt woordvoerster Irene van der Vorst namens BrabantZorg, Pantein, Laverhof, 't Heem, Van Neynsel, Zorggroep Elde Maasduinen, IVT zorg en Vughterstede.

Ouderen die geindiceerde zorg hebben, krijgen die gewoon. maar niet altijd op het bekende tijdstip en niet altijd door de bekend medewerker. ,,Mensen moeten soms wat langer wachten. We gaan bovendien in gesprek met familie en mantelzorgers over hun rol in deze zomerperiode. Als het ons in de vakantie niet lukt om iemand 's op het vaste tijdstip uit bed te halen, of een washand door het gezicht te halen, kan de familie daarbij misschien iets kan betekenen.”