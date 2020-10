Ouderen slachtoffer van babbeltruc in Den Bosch

Uitgaansge­weld: Schijnde­laar (31) slaat tiener knock-out: ‘Voortanden vlogen over de straat’

21 oktober DEN BOSCH - De rechtszaak is amper begonnen of de Schijndelse verdachte (31) draait zich om en kijkt een plaatsgenoot (18) op de publieke tribune aan. ,,Sorry, wat ik heb gedaan was echt niet mijn bedoeling’’, zegt de man. De officier van justitie legt even later uit dat het slachtoffer eind vorig jaar met één klap knock-out werd geslagen. ,,Hij viel als een plank achterover op de straat en werd wakker in de ambulance.’’