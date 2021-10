Ouderenhoekje in Jumbo Zuid: voor informatie, koffie en contact

De behoefte aan zo'n informatiepunt kwam voort uit twee bijeenkomsten in de wijk. Er is wel een wijkplein. Maar dat zit in de brede school en die ligt voor de meeste ouderen echt te ver weg. Dus krijgen ze nu eens in de week de mogelijkheid om in de Jumbo informatie te halen. En dat is makkelijk, want ze komen daar toch al regelmatig om boodschappen doen. ,,Dit is al hún Jumbo", zei wethouder Huib van Olden. ,,Dus een heel mooie plek om hier die service te bieden.”