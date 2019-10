Ouderenzorg is gebaat bij lefgozers m/v

Het project Lefgozer m/v lijkt een succesvolle manier om oudere zij-instromers te interesseren voor een baan in de ouderenzorg.

Den Bosch/Zaltbommel

Paul Roovers

Marielle van Tienen is een lefgozer. Volgens Van Dale is dat een opschepper. Ze is best goed van de tongriem gesneden, dat zeker. Maar deze lefgozer is vooral een durfal, die op latere leeftijd nog in de ouderenzorg aan de slag gaat.

Bijna een half jaar nu werkt ze in de Wielewaal in haar woonplaats Zaltbommel, één van de zorgcentra van BrabantZorg. Marielle is een lefgozer omdat ze een van de deelnemers is aan het gelijknamige project Lefgozer m/v. Een regionaal initiatief bedoeld om de stap voor zij-instromers naar werken in de ouderenzorg te vergemakkelijken, zeker voor mensen die al wat ouder zijn.

Marielle is inmiddels 55 jaar. En heeft al een heel werkzaam leven achter de rug in verschillende banen. Toen haar ouders ziek werden en haar hulp nodig hadden, ontdekte Marielle dat ze van verzorging maar weinig wist. ,,Toen ik mijn ouders zorg moest geven waarbij enige kennis vereist was, wist ik het niet. Dat voelde niet goed. Daar wilde ik echt meer van weten.”

Volledig scherm Marielle van Tienen © Marc Bolsius

In de helft van de tijd

Toen hoorde ze dat er een mogelijkheid was om de driejarige mbo-opleiding tot verzorgende IG in de helft van de tijd te doen. Inclusief marktconform salaris en baangarantie. Dat was Lefgozer m/v. Inmiddels zijn er ruim 100 mensen gestart en kent het project pas drie afvallers, zegt Evert van Summeren uit Boxtel. Hij is met zijn bedrijf Dinamikon initiatiefnemer. Na de proef bij BrabantZorg haakten ook Laverhof, Vivent, Van Neynsel, Breederzorg en Zorggroep Elde/Maasduinen aan.

Ervaring in de zorg is niet nodig, wel minimaal drie jaar ervaring in een mbo- of hbo-functie. Na aanmelding wordt een inspiratiebijeenkomst bij een van de instellingen bezocht. Naast informatie over het project deelt ook een Lefgozer daar zijn ervaringen. Zo sprak Marielle deze week voor zo'n twintig belangstellenden bij Van Neynsel. Wie daarna nog steeds gemotiveerd is kan een dag op de werkvloer meelopen en krijgt een beoordelingstest.

Half jaar boventallig

Daarna zijn er nog gesprekken over arbeidsvoorwaarden en, niet onbelangrijk, de vraag waar iemand wil gaan werken. ,,Het matchen van kandidaten is erg belangrijk", zegt Ina Snier van Van Neynsel. ,,Deelnemers kunnen zelf aangeven of ze willen werken met somatische cliënten of mensen met dementie en in welk huis. Bovendien zijn ze een half jaar boventallig, dus staan extra ingeroosterd.” Ze krijgen van meet af aan persoonlijke begeleiding. De lessen worden in de instellingen gegeven door docenten van het particuliere opleidingscentrum OPPStap