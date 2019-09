Ouders overleden baby Luna: ‘Wij voelen ons niet serieus genomen door JBZ’

VIDEODEN BOSCH - Nooit voelden de ouders van de overleden baby Luna zich serieus genomen door betrokken artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dat is een van de voornaamste klachten uit een zeer omvangrijk klaagschrift van in totaal 170 verwijten.

Tien artsen van het JBZ zijn door de Vughtse ouders voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gedaagd. Zij verwijten hen meerdere fouten tijdens de zwangerschap, bevalling en na de nazorg tijdens het korte, tiendaagse, leven van baby Luna in 2014. Maar bovenal voelden ze zich dus geen moment ‘serieus genomen’. In het beklaagdenbankje zaten, verdeeld over twee zittingen, acht gynaecologen. Volgende week volgen nog een kinderarts en anesthesist.

Moeder Marloes Schuiling richtte zich bij aanvang van de zitting in een emotioneel betoog tot de artsen en vroeg of ze nog altijd van mening zijn dat ze goed gehandeld hebben. ,,Als dat zo is dan is er iets mis met de kwaliteit van de gezondheidszorg”, zei ze ter besluit.

Yme Drost, de advocaat die de ouders bijstaat, zette in zijn pleidooi uiteen wat er in de ogen van zijn cliënten allemaal mis was gegaan. Samengevat: er zijn diverse inschattingsfouten gemaakt en er was sprake van gebrekkige communicatie en nazorg. ,,Hoe heeft het in hemelsnaam toch zo kunnen lopen?” Hij hoopte op een excuus.

Dat kwam er deels. Een van de betrokken gynaecologen nam later het woord en zei tegen de ouders: ,,Het verliezen van een kinds is het allerergste, daar zijn we ons altijd bewust van geweest. We hebben alle kennis en kunde ingezet en het spijt ons dat we desondanks het overlijden van baby Luna niet hebben kunnen voorkomen.”

Oswald Nunes, advocaat van de artsen, benadrukte in zijn betoog dat de zaak moet worden beoordeeld op de kennis die de doktoren destijds hadden. ,,Niet met kennis van achteraf.” Ook stelde hij dat de verwijten van de ouders ‘nooit kenbaar zijn gemaakt’ tijdens de zwangerschap.

Beide partijen stonden voor het eerst in 5,5 jaar weer tegenover elkaar. De ouders voerden al die jaren strijd om de waarheid te achterhalen en gingen er bijna aan onderdoor. Dat was te zien, in de rechtszaal. Verdriet, woede en ongeloof vochten om voorrang bij de ouders. Met name op het moment dat de advocaat van de artsen aan het woord was, hadden ze het zwaar. Er was steun genoeg voor de ouders, de rechtszaal zat vol met sympathisanten - bekend en onbekend.

Uitspraak

De uitspraak volgt (schriftelijk) op 31 oktober. De maximale straf die het Tuchtcollege (bestaande uit twee juristen en drie vakgenoten) kan uitspreken, is het schrappen van de BIG-registratie, waardoor artsen hun werk niet meer mogen doen. Dat kan ook tijdelijk zijn. Een berisping of geldboete zijn de andere opties.