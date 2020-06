Ouders proberen met petitie leerlingenvervoer Den Bosch veilig te stellen

Die ene leraar maakte het verschil; oud-leerlingen bedanken docenten die veel voor hen hebben betekend in ‘taartvideo’ Fontys

11:27 SINT-MICHIELSGESTEL/DEN BOSCH - Esmee Scholte (29) had het lastig toen haar ouders in haar middelbare schooltijd op Gymnasium Beekvliet in een vechtscheiding lagen. Docent Latijn Arno Essens zag dat. Het vertrouwen dat hij haar gaf, werkt tot op de dag van vandaag door in haar leven. In een zogenaamde ‘taartvideo’ van hogeschool Fontys bedankt ze hem 15 jaar na dato.