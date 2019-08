Ouders strijden al bijna 6 jaar voor overleden baby Luna: ‘Ze had niet hoeven sterven’

Opsporing Verzocht levert 13 tips op over overval op Bosch koeriersbe­drijf

30 augustus DEN BOSCH - De oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdag over de gewapende overval die afgelopen zaterdag werd gepleegd op het Bossche koeriersbedrijf Reviva leverde volgens de politie 13 tips op. Een woordvoerder zei vrijdag geen mededelingen te kunnen doen over de achtergrond van de tips en of het onderzoek iets heeft opgeleverd.