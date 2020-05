Ouders van kinderen met een beperking willen een ‘zorgvilla’ bouwen in Vught

Échte Rosmalena­ren kunnen twee maanden gaan zitten voor familie­quiz

9:51 ROSMALEN - Een familiequiz voor échte Rosmalenaren. Zoals: Noem de naam van de meest prominente voorzitter van voetbalclub Maliskamp of noem de drie namen van de broers die in het orkest El Camaro speelden of noem de naam van de bezorger die met paard en kar voor Bakkerij Verbiesen reed.