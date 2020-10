Oudste Bosschenaar Martin Craane (103) overleden

Auto vliegt uit de bocht in Rosmalen, vrouw met nat pak naar huis

8:56 ROSMALEN - Een automobiliste is maandagochtend met haar wagen uit de bocht gevlogen op het Laaghemaal in Rosmalen. Haar auto belandde in het water en ging voor een groot deel kopje onder. De bestuurster is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.