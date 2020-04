Oudste voetbalclub RKVV Wilhelmina in Den Bosch past naam aan: Wilhelmina 1897

Diverse culturen

De discussie over met name het RKVV voor de naam van Wilhelmina dateert van oktober 2018. ,,Anno 2020 is Wilhelmina een vereniging met circa duizend leden die in een groeiend aantal uit diverse culturen met verschillende geloofsrichtingen afkomstig zijn. De rooms-katholieke gebruiken behoren bij Wilhelmina al vele tientallen jaren tot het verleden. Daarom is de vraag opgekomen of het predicaat RKVV nu nog van toepassing is op Wilhelmina’’, schreef het bestuur als inleidend verhaal op de keuze.