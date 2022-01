Over acht weken heeft Den Bosch een onherkenbare Oranjeboulevard

Van Hattem mag van Wilders door bij de PVV in Den Bosch

DEN BOSCH - Geert Wilders is het ermee eens dat Alexander van Hattem ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de PVV in Den Bosch is. De 38-jarige fractievoorzitter zit sinds 2018 (in zijn eentje) voor de PVV in de gemeenteraad.

10 januari