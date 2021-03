‘Over het oudste beroep ter wereld wordt nog steeds superspastisch gedaan’: wel knippen, niet wippen

Kan FC Den Bosch nog iets van dit sportieve rampsei­zoen maken? Trainer Jack de Gier droomt in elk geval van succes

18 maart Is het grootspraak? De eigen spelers moed in praten? Hopen tegen beter weten in? Of kan FC Den Bosch echt nog een rol spelen in dit voetbalseizoen? Trainer Jack de Gier laat er geen twijfel over bestaan: ,,We gaan met alle macht proberen om nog succes te hebben.”