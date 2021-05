Over opgroeien in De Muntel: ‘Ik jankte als ik vakantie had en de Bossche Zusters van Liefde moest missen’

Corona verpest Zwaluw­feest­je: ‘Volgend jaar openen we de nieuwbouw en vieren we ons jubileum alsnog’

14:01 VUGHT - Een spiksplinternieuw complex openen én het 90-jarig jubileum vieren. Dat was de droom van voetbalvereniging Zwaluw VFC in Vught. Door corona spat die droom uiteen. Het vertraagt de nieuwbouw en een feestweekend zit er nu ook niet in. ,,Máár het komt goed”, zegt clubvoorzitter Jacco de Koning.