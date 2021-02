Overlast bij Wilhelminabrug: Stadsklooster kan volgens gemeente uitkomst bieden met dagopvang

Een gewonde bij ongeval op N65 bij Helvoirt, flinke file richting Tilburg weer voorbij

18 februari HELVOIRT - Een personenauto is donderdagmiddag op de N65 in botsing geraakt met een andere wagen. Een slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg de verwondingen zijn. De rechterrijstrook op de N65 Vught richting Tilburg was een tijdje afgesloten.