Overlast een hardnekkig probleem bij woonproject voor verstandelijk beperkten in Den Bosch

Cello begon een aantal jaren geleden de begeleiding van een relatief nieuwe groep: kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende psychiatrische problematiek. Een groep die het heel moeilijk heeft om zich staande te houden in de maatschappij die steeds veeleisender wordt, ingewikkelder is, onoverzichtelijk en vol met prikkels en verleidingen. ,,Deze mensen worden in toenemende mate overvraagd", zeggen Barbara Brakkee en Giel Driessen. Zij werken als managers zorg en dienstverlening bij Cello en stonden aan de wieg van een van de woonprojecten in de Groote Wielen.

Er woont een zeer gevarieerde groep, alleen al in leeftijd: van 18 tot 63 jaar. Uitgangspunt in de begeleiding is de autonomie van de bewoners: zij willen zelf beslissingen nemen over hun leven. Medewerkers van Cello begeleiden ze daarin.

Quote Ernstige psychosoci­a­le problemen liggen om de hoek

,,Naast hun beperking hebben de meesten van hen een slechte jeugd gehad en is er geen warm en uitgebreid netwerk", zegt Brakkee. ,,Dan liggen ernstige psychosociale problemen om de hoek zoals schulden, buurtoverlast, criminaliteit of verslavingsproblematiek. Ze hebben grote moeite om te gaan met belangrijke veranderingen in hun leven en zijn een makkelijke prooi voor kwaadaardige types."

Risico's zien

,,Het is voor onze cliënten heel moeilijk situaties goed in te schatten", typeert Brakkee. ,,Ze overschatten zichzelf maar al te vaak. Dat doen wij als begeleiders en die veeleisende maatschappij ook. Maar wij zien de risico's en zij niet. Ze zeggen moeilijk 'nee' en kunnen die buitenwereld én de sociale media, met al hun verleidingen, eigenlijk niet aan. Met grote teleurstellingen en frustratie tot gevolg. En dat leidt dan weer tot overlast."

Quote Ze willen zó graag dat het wel lukt

,,Het resultaat: klagende buren. En terecht: het is reuze vervelend. Maar uiteindelijk hebben deze cliënten er nog wel het meest last van", zegt Driessen. ,,Want ze willen zó graag dat het wel lukt."

Het complex in de Groote Wielen is maar één voorbeeld van hoe mensen met LVB wonen. Overlast speelt ook op meerdere plekken. Driessen: ,,Er zijn twee oorzaken waardoor de problematiek steeds scherper wordt. Aan de ene kant de moeite die deze mensen hebben zich staande te houden in de maatschappij. Aan de andere kant een maatschappij die steeds minder tolereert maar wel vindt dat er ruimte moet zijn voor iedereen."

Oplossing