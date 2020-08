Overlast Schilderstraat is ‘aanmerkelijk afgenomen’

DEN BOSCH - Bewoners van de Bossche Schilderstraat klaagden enkele weken geleden in het Brabants Dagblad steen en been over (verkeers)overlast. Het gaat heel wat beter sinds de gemeente zorgt voor een hek, stopverbod en verkeersregelaar.

,,De overlast is aanmerkelijk afgenomen’’, zegt een buurtbewoner die uit angst voor mogelijke represailles niet met zijn naam in de krant wil. Hij klaagde enkele weken geleden met straatbewoners dat het voor vergunninghouders gereserveerde parkeerterrein in hun straat wordt misbruikt door drugsgebruikers die door een afsluiting van de Hinthamerstraat urenlang niet bij de daar gevestigde coffeeshops kunnen parkeren.

Volledig scherm Parkeerplaats voor vergunninghouders op de hoek van de Schilderstraat-Zuid-Willemsvaart. Het terrein is makkelijk bereikbaar. Volgens straatbewoners veroorzaken klanten van coffeeshops in de Hinthamerstraat voor (geluids)overlast. © Marc Brink/BD

Goed gehandhaafd

Bewoners van de Schilderstraat hebben er de hoop op gevestigd dat de gemeente een paal die vlakbij het parkeerterrein staat meer in de richting van de Zuid-Willemsvaart opschuift. Dan zouden alleen vergunninghouders kunnen passeren. Maar de gemeente heeft (voorlopig) gekozen voor een hek met stopverbod. Ook staat vanaf 18.00 of 21.00 uur tot 02.00 uur een verkeersregelaar op de hoek Schilderstraat-Hinthamerstraat. Hij laat uitsluitend degenen parkeren die een vergunning hebben of een brief kunnen laten zien waarmee dat is geregeld. ,,Er wordt ook goed gehandhaafd. Dat scheelt echt een stuk’’, zegt de bewoner.

Meldpunt

Hij is onlangs bij een ‘tussenevaluatie’ is geweest met onder meer bewoners, politie, gemeente en coffeeshopeigenaren. ,,Het is niet duidelijk hoe het nu verder zal gaan. Uit klachten bij een meldpunt kun je volgens de gemeente concluderen dat tachtig procent van de klachten te maken zou hebben met klanten van de coffeeshops.’’