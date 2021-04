‘Overlastgevers’ in tuin van stadsklooster? De gemeente zet er een streep door en komt snel met alternatief

Het Brabants Dagblad meldde in februari dat de gemeente op zoek was naar een ‘besloten, gecontroleerde plek waar overlastgevers naartoe kunnen worden verwezen door de politie en stadstoezicht.’ Buurtbewoners en ondernemers klagen al langere tijd over overlast die volgens hen wordt veroorzaakt door cliënten van verslavingsinstelling Novadic-Kentron of daar juist niet (willen) worden opgevangen. Geklaagd wordt over drugsgebruik, overnachten, urineren en vervuiling in portieken en agressief bedelen.