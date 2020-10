Overleden fotograaf Felix Janssens bleef een leven lang trouw aan het ouderwetse rolletje

DEN BOSCH - In veertig jaar fotograferen voor het Brabants Dagblad schoot Felix Janssens zo'n dertig kilometer aan fotorolletjes vol. Zo heeft de zaterdagmorgen in Utrecht overleden fotograaf zelf wel eens uitgerekend. Van die foto's van Janssens (1938) zijn er duizenden terug te vinden in het Stadsarchief.

Janssens was in 1959 de eerste fotograaf in dienst voor het Brabants Dagblad. in een periode van grote veranderingen. Het Huisgezin, toen nog met drukkerij op het Emmaplein schuin tegenover de kerk, kreeg de titel Brabants Dagblad. En uitgeverij VNU pompte er geld in om veel nieuwe mensen aan te trekken.

Dag en nacht in touw

,,De verslaggevers en Felix waren van ’s morgensvroeg tot laat in de avond op sjouw. We moesten er gewoon zijn’', herinnert oud-chef van de stadsredactie John van Miltenburg zich. Dit duo trok na het werk nogal eens naar het café van Piet Blom in Hintham om tot het ochtendgloren een boom op te zetten, ook over het werk en de stad.

Excellent in portretten

Janssens werkte lange tijd alleen voor de krant die in 1971 Jan Verhoeff in vaste dienst nam als tweede stadsfotograaf. Van Miltenburg en fotograaf Marc Bolsius roemen vooral de portretfoto’s van Janssens. ,,Die waren écht goed, Felix excelleerde in portretfotografie.’’ Het was ook vooral het karakter van de Bourgondisch ingestelde Janssens: rustig, de tijd nemend voor een gesprek en geïnteresseerd in de mens achter het nieuws.

Amicaal met een lachje

Op Felix Janssens was niet snel boos te worden, innemend en veelal met een lachje wist hij mensen voor zich te winnen. ,,Amicaal, kwam overal binnen en werd door iedereen gerespecteerd’’, herinnert oud-verslaggever Wim Hagemans zich.

Seth Gaaikema

Op zijn innemende wijze kreeg Janssens met Seth Gaaikema bijvoorbeeld een bijzondere band nadat hij hem in 1994 geportretteerd had in zijn huis in Schijndel. Janssens: ,,Op het moment dat ik wilde knippen, sprong zijn oude, krammige poes op de armleuning”. Het werd een memorabele foto, want een paar dagen daarna overleed het geliefde huisdier. Gaaikema bestelde meteen een hele trits foto’s bij als herinnering.

Oostenrijk en Oostblok

Oud adjunct-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Twan van den Brand toog met Janssens regelmatig naar het buitenland. Naar Engeland voor een oorlogsveteraan, naar Oostenrijk voor de kleinzoon van Arthur Seyss-Inquart en naar het Oostblok voor reportages: tien jaar na de val van het communisme.

Tijd en zin

Van den Brand: ,,In Tsjechoslowakije wilde Felix perse langs architect Borek Sipek, die hij kende van het Kruithuis in Den Bosch. Met Sipek kwamen we terecht in de werkkamer van president Havel. Daar was Felix heel erg verguld mee. Dat leverde mooie foto's op, want als Felix tijd en zin had was hij een hele goede fotograaf.’’

Waardevolle collectie

Nadat Janssens in 1999 bij het Brabants Dagblad met de vut ging, ging zijn collectie negatieven naar het stadsarchief. Portretten, branden, ongelukken, luchtfoto’s of nieuwsfoto’s. Felix Janssens liet een waardevolle collectie voor en van de stad na.