Overleden horeca-icoon Joop van Zantvoort zette in Den Bosch wel het een en ander neer ja

Bewoners Graafse­wijk ontvangen brief van politie na rellen: ‘Personen hadden zwaar lichame­lijk letsel op kunnen lopen’

3 januari DEN BOSCH – Buurtbewoners van de Graafsewijk in Den Bosch hebben van de politie een brief ontvangen over de rellen in de nacht van donderdag op vrijdag. Met de tekst wordt medegedeeld dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. ‘Diverse mensen hebben flinke schade geleden door vernielde eigendommen’, zo klinkt het. ‘Personen hadden zomaar zwaar lichamelijk letsel op kunnen lopen.’