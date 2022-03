Overleden man blijkt al 1,5 jaar in woning te liggen in Den Bosch

Zo’n 30 tot 50 Oekraïners in Den Bosch opgevangen, de regio zoekt binnen twee weken 1000 plaatsen

DEN BOSCH - In de gemeente Den Bosch zijn tot nu toe zo’n dertig tot vijftig gevluchte Oekraïners bij familie en vrienden opgevangen. ,,Voor deze mensen zijn we al aan de slag en dragen we zorg. Onze deur staat natuurlijk open voor meer vluchtelingen’’, maakte burgemeester Jack Mikkers dinsdagavond aan het begin van de gemeenteraadsvergadering in Den Bosch bekend.

8 maart