Overleden Vughtse kunstenaar Aart van Woensel herdacht: ‘Een lieve, innemende man, een inspiratiebron’

VUGHT - Hij was gedreven, een geweldig tekenaar én een inspirerende docent maar bovenal een hele lieve en innemende man. Zo omschrijven Vughtenaren die Aart van Woensel hebben gekend. Het Vughts Museum herdenkt de kunstenaar met een tentoonstelling in DePetrus.

Van Woensel was negentig jaar toen hij vorig jaar december plotseling overleed. Hij was leerkracht en kunstenaar. In 1929 in Velsen geboren en sinds 1969 woonachtig in Vught.

Reeburg Mavo

Jarenlang was hij docent geschiedenis, Nederlands en tekenen aan de Reeburg Mavo. Daarnaast tekende en etste hij. ,,Zijn werk was heel wisselend", aldus voorzitter Henk Smeets van het Vughts Museum. ,,Het varieert van landschappen, gebouwen tot aan dorpsgezichten in heel Nederland.”

Een gedeelte van de tentoonstelling met werken van Aart van Woensel in DePetrus. © Vughts Museum

In Vught maakte hij tientallen pentekeningen en aquarellen van bekende Vughtse locaties zoals het Raadhuis, de Vughtse Toren, de Vughtse Heide en de IJzeren Man. ,,Maar er is bijna geen gemeente in Nederland waar hij niet tekende. Veel tekeningen kwamen terecht in boekjes, zoals Vught in tekeningen, Esch in tekeningen en Huisjes van ons moeder, Mariakapellen in Noord Brabant.”

Tekeningen geschonken

In de jaren tachtig begon Van Woensel tekeningen te schenken aan het Vughts Museum. ,,Dat deed hij ieder jaar", aldus Smeets. ,,Honderden werken. In 2016 hebben we zijn Vughtse tekeningen opgenomen in de tentoonstelling over ‘Vughtse Meesters’ in het Gripshuis. Nu houden we een kleine herdenkingstentoonstelling aan deze innemende Vughtse kunstenaar. Twee wanden met een dertigtal tekeningen.”

Een tekening van de Taalstraat gemaakt door Aart van Woensel. © Vughts Museum

Smeets had de afgelopen jaren meerdere malen contact met de ‘Vughtse Meester'. ,,Hij is vorig jaar vrij plotseling overleden. Hij fietste nog tot kort voor zijn dood door Vught. Hij was heel gedreven, als kunstenaar en leraar. Een hele aardige, lieve man.”

Quote ‘Goed tekenen is vooral goed kijken en dat kun je leren’ Aart van Woensel , Kunstenaar en leerkracht

Menigeen heeft de ‘kunstenaar met het kale hoofd’ wel eens gezien. Ergens zittend op zijn stoeltje terwijl hij zat te tekenen. Hij struinde met zijn tekenspullen onder de arm de hele regio af. ‘Goed tekenen is vooral goed kijken en dat kun je leren', stelde hij jaren geleden tijdens een interview over één van zijn werken. ‘Gewoon door het te doen en niet door te wachten totdat de inspiratie komt. Want die komt nooit vanzelf. Inspiratie is een aanval van vlijt en niets anders’.

Anton Pieck

Anton Pieck rekende hij tot een van zijn leermeesters. Van Woensel kwam vroeger veel bij hem thuis. Pieck zette hem ‘op het goede spoor’ en liet hem de hele dag in een weiland bij het prikkeldraad zitten. ‘Dan zie je steeds iets nieuws. Dan leer je wel kijken. En dat heb ik gedaan. De ogen openen voor het onooglijke, dat is de kunst.’

Het werk van Van Woensel is nog tot en met 30 september te bezichtigen.

Een aquarel van de Mariakapel aan de Poolsedreef in Terheijden gemaakt door Aart van Woensel. © Jan Stads