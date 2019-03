Overleden wijkagent Aslan een begrip in Maaspoort

Programma en logo bekend: Den Bosch viert 75 jaar bevrijding met ‘enkele bevrijders’ uit Wales

14:30 DEN BOSCH - Historische (oorlogs)voertuigen die op 20 oktober na een herdenkingsdienst in de OLV Rozenkranskerk in Vinkel via Geffen en Nuland naar de Bossche Parade rijden. Daar verzorgt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens aansluitend een Bevrijdingsconcert. Speciale exposities in musea. Theatervoorstellingen en een rugbywedstrijd (27 oktober) tussen de Bossche rugbyclub The Dukes en Wales. Dit is een greep uit het programma waarmee de gemeente Den Bosch de bevrijding wil vieren.