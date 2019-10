Overnachten tussen de boeken van Babel in Den Bosch

DEN BOSCH - Overnachten tussen de boeken van Babel (bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel) aan de Bossche Hinthamerstraat. Dat kan in de nacht van 26 op 27 oktober. Babel haakt met het speciale weekeinde in op allerlei evenementen waarbij stil wordt gestaan bij het feit dat het op 27 oktober precies 75 jaar is geleden dat Den Bosch werd bevrijd.

,,In de avond en nacht voorafgaand aan deze historische dag laten we het licht aan. Letterlijk. Daarmee maken we een symbolische vuist tegen de avondklok die in de oorlog was ingevoerd’’, aldus een woordvoerder van Babel.

Eerbetoon aan directeur

Het programma is een eerbetoon aan de directeur van de bibliotheek in de oorlogsjaren. In plaats van een bord ‘Verboden voor Joden’ plaatste hij een bord ‘Toegang alleen voor leden’. Op die manier lukte het om tijdje ook de Joodse leden binnen te laten. Eind 1942 spijkerde hij een bord bij de deur met het opschrift: ‘Voor Joden verboden’.

We horen, we zien… en we zwijgen niet! Deze drie thema’s lopen als een rode draad door het avondprogramma op 26 oktober. Er zijn lezingen, muzikale optredens, films en workshops. ,,We zetten ook een beetje aan het denken: hoe ziet onderdrukking er tegenwoordig uit? Welke lichtpuntjes kunnen we gebruiken? En hoe zorgen we samen voor een vrij gevoel?’’ aldus de woordvoerder van Babel.

Betalen

Wie wil overnachten in Babel moet zelf zijn of haar bedje spreiden. Het gaat om maximaal 75 bezoekers. Kaartverkoop voor het overnachten en andere onderdelen (vanaf 26 oktober 18.30 uur) via de website van Babel.