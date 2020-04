Overtredingen en rijden zonder rijbewijs leiden tot inbeslagname van twee voertuigen in Den Bosch

Massale invasie van Chinese wolhand­krab bij vispassage Engelen

9:30 ENGELEN - In grote getalen komen Chinese wolhandkrabben vanaf de Maas tegen de stroom in richting De Dieze. In tegenstelling tot vissen die bij het zoeken naar paaiplaatsen intuïtief tegen de stroom in zwemmen, lijkt het erop dat de vispassage met hoogteverschillen voor dit exotische diertje een struggle is.